Минкульт назвал Гомель «Лучшим областным центром»

  • 19 февраля 2019, 16:42
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Стали известны итоги республиканского конкурса «Город культуры» по итогам 2018 года.

В номинации «Лучший областной центр» в Министерстве культуры Республики Беларусь победу присудили городу Гомелю.

Гомельские ведомости
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