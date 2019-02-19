В Брянске отремонтируют «гомельскую» трассу

  • 19 февраля 2019, 16:11
  • 778
  • 0


В Брянской области планируют капитально отремонтировать два участка трассы А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Белоруссия». На работы выделят 1,5 млрд рублей. На данный момент, управление автомагистрали «Москва — Бобруйск» ищет подрядчика.

На выделенные средства, рабочие заменят асфальт и «земляную подушку», обновят дорожные знаки, установят освещение, барьеры безопасности, а также оборудуют современные пешеходные переходы и автобусные остановки. Помимо этого, на трассе будут приведены в порядок водоотводные канавы. Завершить работы намерены до 15 ноября 2020 года.

Наш Брянск
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24831), Брянск (69)

Метки: Авто (6372)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров