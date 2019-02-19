Россия вернула гомельчанина на родину: был в розыске за попытку сбыта спайсов на «химии»

  • 19 февраля 2019, 16:05
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Из России на родину экстрадирован 26-летний гражданин Беларуси Владислав Константинов, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мужчина обивается в том, что в январе прошлого года приобрел в Гомеле 4 грамма смеси, состоявшей из измельченного растительного вещества и реагента ТМСР2201. Это так называемый спайс, который он затем привез в Мозырь и пытался передать своему знакомому, отбывавшему наказание в исправительном учреждении открытого типа — ИУОТ № 21 или так называемой «химии».

Однако передача не состоялась, Константинова задержали с психотропом. По версии следствия, посылка предназначалась для «последующего сбыта на территории данного учреждения неустановленными лицами».

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 328 УК (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка психотропных веществ, совершенные в крупном размере). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Удивительно, но свободу задержанного ограничили подпиской о невыезде, и гомельчанин пустился в бега. Его объявили в межгосударственный розыск и задержали в марте 2018 года в Москве.

По результатам экстрадиционной проверки, проведенной прокуратурой Москвы, Генпрокуратура РФ приняла решение о его выдаче. Белорус пытался это решение дважды обжаловать в судах, но безуспешно.

Белорусский партизан
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