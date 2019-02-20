7 ошибок при выборе входной двери

Взлом, вечные сквозняки, резкий запах сигарет с площадки и крики шумных соседей, — это лишь часть разочарований, с которыми придется столкнуться, если выбрать дверь неправильно. Как избежать этого и с покупкой двери получить комфорт и безопасность? Читайте о главных ошибках при выборе двери, избегайте их — и наслаждайтесь покупкой двери долгие годы.

Ошибка № 1. Производитель двери не важен. Нет смысла переплачивать за бренд.

Производство входной двери — сложный процесс, который состоит из множества этапов: заготовка металлоконструкции, ее обработка и окраска, изготовление декоративных панелей, сборка и упаковка готовой двери. Здесь важна точность изготовления каждой детали. В гаражных условиях этого добиться нельзя. Только современное оборудование и квалифицированные сотрудники справятся с этой задачей.





К примеру, окраска металлической конструкции. Вручную обработать и окрасить ее равномерно практически невозможно. С этой задачей справится автоматическая конвейерная линия — конструкция будет полностью обработана и равномерно окрашена. Благодаря этому, полимерное покрытие не будет отслаиваться и дверь будет защищена от ржавчины.

Вывод: Прежде чем покупать дверь — узнайте, кто ее производитель, какой у него опыт в изготовлении дверей. Качественную дверь можно изготовить только на современном высокоточном оборудовании.

Ошибка № 2 За безопасность двери отвечает толщина стали. Чем она толще, тем лучше.

Как убедиться, что дверь защитит вас от взлома? Здесь играет роль целый ряд параметров: качество и толщина стали, точность изготовления конструкции, система ребер жесткости, замки. Толщина стали будет работать только вместе с точной конструкцией и другими элементами двери. Оптимальная толщина стали для входной двери — 1,-1,5 мм. Если она меньше, дверь будет очень легко вскрыть. Иногда для этого будет достаточно обычного консервного ножа. Если же толщина стали больше, повышается нагрузка на петли. И это может привести к полному выходу петель из строя.

Вывод: Сталь 1-1,5 мм и система ребер жесткости защищают от силовых видов взлома.

Ошибка № 3. Все замки одинаковые. Играет роль только массивность замка.

Если конструкция двери отвечает за защиту от силового взлома, то замки охраняют дом от интеллектуальных типов взлома. Известные производители замков обеспечивают собственную систему безопасности для защиты от различных манипуляций взломщиков.

Качественные замки не заклинят и будут комфортно открываться и закрываться. Они не проржавеют при установке на улице. Поэтому в двери должны стоять замки известных производителей. Отлично зарекомендовали себя замки Apecs, KALE, Securemme, Iseo, Mul-t-Lock. Наилучшей защитой обладают замки высшего класса безопасности.





Вывод: выбирайте замки проверенных брендов. Они защитят от взлома и будут долго работать.

Ошибка № 4. Квартирные двери можно устанавливать в коттедж.

Квартирная дверь проявит себя на улице уже с наступлением первых холодов — промерзание, образование наледи и деформация отделки.

Чтобы избежать этого, в двери в дом должно применяться:

1. Специальное утепление из материалов, которые не боятся холода, высокой влажности.

2. Термовлагостойкие панели. Они не будут трескаться и деформироваться со временем.

3. Антикоррозийная обработка конструкции — защищает от ржавчины при повышенной влажности и перепадах температур.

Для сложных климатических условий разработаны специальные «теплые» двери в дом, которые не требуют установки тамбура.





Вывод: Квартирные двери нельзя устанавливать в коттедж. Это приведет к промерзанию двери, деформации декоративных панелей и образованию ржавчины.

Ошибка № 5. Самостоятельная установка двери.

Качественная установка двери с учетом конструктивных особенностей помещения обеспечивает правильную работу двери.





Так, монтаж входной двери в дом отличается от установки квартирной двери. Профессиональные монтажники установят дверь по специальной технологии, учтут особенности помещения.

Вывод: Доверьте установку входной двери профессионалам. Так вы сохраните гарантию двери и обеспечите ее безотказную работу.

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