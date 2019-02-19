В Гомеле началось общественное обсуждение строительства дома возле Ледового дворца

  • 19 февраля 2019, 14:22
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Администрация Центрального района города Гомеля проинформировала о проведении общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции объекта строительства: «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне № 16 г. Гомеля в районе улиц Кожара-Мазурова (район существующей автостоянки) дом № 1» в период с 11 февраля по 7 марта 2019 года.

Предполагается, что многоквартирный дом будет располагаться через дорогу от Ледового дворца.

Ознакомиться с проектом строительства и внести свои письменные замечания и предложения можно в администрации Центрального района города Гомеля (ул. Билецкого, 10, 1 этаж, адрес электронной почты: oir@cenadm.gov.by).

Деловой Гомель
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