В Гомеле двое парней повредили несколько автомобилей

  • 19 февраля 2019, 14:17
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Двум парням, которые в минувшую пятницу находились «на веселе», некуда было деть свою хмельную удаль.

На одной из стоянок на их пути повстречались сразу несколько стареньких жигулей. Малолитражке советского автопрома, стоявшей у 80 дома по Речицкому проспекту, не повезло больше остальных. Хулиганы разбили в ней окна. 

Хозяин, машины подал заявление в милицию.

Телерадиокомпания Гомель
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