Полуразложившиеся туши скота и несанкционированные свалки. Прокуратура выявила нарушения при утилизации мусора практически в каждом районе Гомельщины

Органы прокуратуры Гомельской области в ходе проверки реализации госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016-2020 годы» выявили нарушения законодательства об обращении с отходами, сообщает БелТА со ссылкой на службу информации прокуратуры региона.

На мини-полигонах в Петриковском районе обнаружены захоронения железобетонных конструкций, остатков шифера, большого количества полимерных изделий, в Хойникском — полуразложившиеся туши крупнорогатого скота. Границы полигонов в этих районах не были определены, заграждений по периметру не существовало, что привело к загрязнению прилегающей территории. При посещении мини-полигона в Наровлянском районе установлено, что там сжигали бумагу и шины. Подобные нарушения зафиксированы практически в каждом районе области.

На закрытых полигонах, землях сельскохозяйственного назначения, в пределах населенных пунктов и лесного фонда в Ветковском, Гомельском, Житковичском и других районах прокуроры обнаружили несанкционированные свалки мусора.

Проверка показала, что в Гомельской области 30 садоводческих товариществ и 16 гаражных кооперативов вовсе не разработали схемы обращения с коммунальными отходами. Графики регулярного сбора и вывоза вторичных материальных ресурсов в отдельных деревнях Брагинского, Кормянского и Лоевского районов не соблюдались.

Прокуратура Брагинского района в ходе проверки доводов из полученного коллективного обращения жителей двух деревень установила, что им необоснованно предъявили к взысканию задолженность за коммунальные услуги по вывозу мусора. Путевые листы специального автотранспорта и графики вывоза отходов были составлены формально, сбор отходов в 2017 году фактически не проводился. В суд Брагинского района было направлено 17 исковых заявлений об отмене исполнительных надписей нотариуса о взыскании задолженности за коммунальные услуги по вывозу отходов — суд удовлетворил иски прокурора.

Вынесено 47 актов надзора, в которых прокуроры указали на упущения, в ряде случаев предложили пути решения проблем, ориентировали местные органы власти на неукоснительное соблюдение требований закона. К дисциплинарной ответственности привлечено 49 должностных лиц, к административной — 92, сумма наложенных штрафов превысила Br20 тыс. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования местные исполнительные и распорядительные органы и предприятия ЖКХ разработали комплекс мер по выполнению в Гомельской области госпрограммы по обращению с отходами. Прокуроры уже приступили к контрольным проверкам.