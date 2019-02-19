В Гомеле на пожаре в подвале сгорела молодая женщина

  • 19 февраля 2019, 13:01
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Ночью 19 февраля в МЧС поступило сообщение, что на Красноармейской, 9, горит подвал кирпичного трехэтажного дома. Доступ в подвал не был ограничен.

Пожарные из-за сильного задымления эвакуировали двух жильцов со второго этажа, которые не пострадали. В подвале работники МЧС нашли труп 38-летней женщины.


Пожарным удалось ликвидировать пожар. Огонь повредил вещи в подвале на площади около трех метров. Как сообщает МЧС, основная версия причины пожара — неосторожность с огнем при курении. Проверку по факту гибели женщины проводит Следственный комитет.

gomel.today
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