В Гомеле на пожаре в подвале сгорела молодая женщина

Ночью 19 февраля в МЧС поступило сообщение, что на Красноармейской, 9, горит подвал кирпичного трехэтажного дома. Доступ в подвал не был ограничен.

Пожарные из-за сильного задымления эвакуировали двух жильцов со второго этажа, которые не пострадали. В подвале работники МЧС нашли труп 38-летней женщины.





Пожарным удалось ликвидировать пожар. Огонь повредил вещи в подвале на площади около трех метров. Как сообщает МЧС, основная версия причины пожара — неосторожность с огнем при курении. Проверку по факту гибели женщины проводит Следственный комитет.



















