В Гомеле пенсионерку душили подушкой, требуя 500 рублей

В Гомеле женщина подговорила знакомого ограбить 87-летнюю пенсионерку, которой она помогала по хозяйству. Об этом БелТА сообщил официальный представитель МВД Александр Марченко.

Ограбили пожилую женщину в ночь с субботы на воскресенье. В собственной квартире ее душили подушкой и требовали деньги. Жительница областного центра лишилась Br500. В милицию на следующий день позвонила внучка потерпевшей. Сыщики выяснили, что злоумышленники проникли в квартиру беспрепятственно, и установили круг лиц, которые могли иметь доступ к ключам или посещали в последнее время пенсионерку.

«В итоге подозрение пало на 37-летнюю жительницу Гомельского района, которая не раз помогала пенсионерке по хозяйству. Позже выяснилось, что она знала, где спрятаны сбережения хозяйки. Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленница уговорила завладеть деньгами своего 54-летнего знакомого. По предварительной информации, она открыла входную дверь запасным ключом и стояла настороже», — рассказал Александр Марченко.

Подельников задержали в агрогородке Еремино, где фигуранты распивали спиртное. Часть похищенных денег оперативникам удалось изъять. «Подозреваемых водворили в ИВС, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК (грабеж). Им грозит до 6 лет лишения свободы», — добавил официальный представитель МВД.