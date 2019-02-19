Милиционеры установили, откуда у гомельского пенсионера граната, из-за которой эвакуировали весь подъезд

  • 19 февраля 2019, 11:40
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Чрезвычайное происшествие случилось вечером 12 февраля на улице Сосновой.

Работники МЧС во время проливки горевшей мебели обнаружили предмет, похожий на гранату. Она лежала в тумбочке — в опасной близости от очага возгорания.

В связи угрозой взрыва была проведена эвакуация жителей подъезда. На улицу вывели 26 человек, в том числе трех детей. Территорию оцепили. На место происшествия была вызвана саперно-пиротехническая группа в/ч 5525. Военнослужащие установили, что обнаруженный предмет — учебная граната «Ф1» с учебным запалом.


— По данному факту сотрудники милиции Советского РОВД провели проверку, — рассказал «Гомельскай праўдзе» официальный представитель УВД облисполкома Юрий Пилькевич. — В квартире, где обнаружили гранату, проживают 90-летний гомельчанин вместе с сыном-пенсионером. Как выяснилось, в советское время отец работал учителем допризывной подготовки. Ручные гранаты использовались для метания на занятиях. Одно из учебных пособий гомельчанин принес из школы домой.

Найденную «лимонку» изъяли и направили на экспертизу в Минск. Если бы взрывотехники подтвердили, что боеприпас настоящий, хозяина «лимонки» привлекли бы к уголовной ответственности.

Алена Епишева, Гомельская правда
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