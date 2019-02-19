В гомельские школы зачастили неизвестные мужчины с большими рюкзаками. Без паники! Это проверка

После трагического инцидента в Столбцах, когда подросток убил учительницу и школьника, в Беларуси начали массово проверять школы. Не остался в стороне и Гомель.

Как сообщалось ранее, теперь в школах будет действовать строгий пропускной режим, а попасть в школу нелегко будет даже родителям. Планируется использовать и скрытые проверки. Что под этим имеется в виду, рассказала заместитель начальника главного управления образования Гомельского облисполкома Жанна Жданович телеканалу «Беларусь 1».

Проверки будут продолжаться до конца февраля. В течение нескольких дней неизвестные мужчины с большими рюкзаками будут пытаться проникнуть в школы, после чего докладывать, удалось ли им беспрепятственно добиться цели. В случае, если пропускной режим дал слабину, то рейдовая группа, находящаяся все это время на улице у школы, отправится к директору, чтобы выяснить, как так получилось, что неизвестный человек с большим рюкзаком не только попал в школу, но и смог подняться на второй этаж.

Как сообщили читатели «Сильных Новостей», многие уже на собственной шкуре испытали дискомфорт подобных проверок. В частности, это касается учеников младших классов.

— В нашей школе ввели запрет на вход родителей в школу. Теперь мы не имеем права зайти и забрать ребенка, поговорить с учителем, поискать пропавшие вещи в раздевалке, — жалуются родители школы № 61.

По словам родителей, забирая ребенка из школы, они должны позвонить учителю, после чего тот оправляет ребенка одеваться. Тут же отмечают: это не касается учеников 1-го и 2-го классов.

О схожей ситуации рассказали и родители гимназии № 51. Тут родителей в школу пускают: они могут помочь ребенку переодеться в гардеробе. Однако выше первого этажа подняться им не удастся. Посторонним вход на второй этаж запрещен.

Родителям эти нововведения не по вкусу, тем более пока не ясно, как будет работать пропускной режим, учитывая, что в школах, помимо уроков, есть множество кружков и секций.

— У нас же, кроме учащихся, ещё кружки и секции, на которые родители водят детей. Короче, толпы родителей, — делится наблюдениями мама школьницы одной из гомельских школ.

Также в УВД Гомельского облисполкома сообщили, что в ближайшее время во всех школах появятся тревожные кнопки.