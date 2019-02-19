В Гомеле на Советской сбили пешехода – фото

В результате ДТП, которое произошло 15 февраля в Гомеле на улице Советская пострадал 69-летний пешеход.

Как рассказали в ГАИ авария случилась примерно в час дня. 23-летняя девушка за рулем Volkswagen Jetta при повороте налево не уступила дорогу пешеходу. В ГАИ отметили, что женщина двигалась на зеленый (разрешающий) сигнал светофора.





В результате наезда мужчина с различными травмами был доставлен в больницу, откуда после осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой.