«Время челночников проходит». Защитники потребителей не согласны с жалобами предпринимателей ТЦ «Секрет»

Ипэшники из Гомеля пожаловались властям на необоснованно большие «поборы» местного общества защиты прав потребителей и просили провести проверку его работы. После публикации материала об этой проблеме в редакцию FINANCE.TUT.BY пришло несколько писем в защиту подобных общественных объединений. Кроме того, этот вопрос также обсудили на площадке по проблемам ИП при Минэкономики.

Предприниматели из Гомеля, которые работают в торговом центре «Секрет», написали жалобу на Гомельское общественное объединение «Защита прав потребителей» в МАРТ, Минэкономики и Комитет государственного контроля. Суть проблемы в том, что защитники за свои услуги, по мнению ипэшников, берут слишком большие деньги. Платить их приходится ИП в виде судебных издержек.

— Схема работы очень простая. Привлекается любой недовольный потребитель. Неважно, насколько серьезный спор между сторонами, например, на 10 или на 100 рублей. Объединение везде вставляет свой интерес, который превышает в 10, в 20, а то и более чем в 100 раз требования потребителя. Как бы ни разрешился спор — мировым соглашением или решением суда, объединение требует взыскания своих «расходов». А это, извините, «космические» цифры для большинства обычных продавцов, — обосновывают свое недовольство предприниматели.

По словам предпринимателей, за составление претензии объединение требует обычно около 600 рублей. За исковое заявление — еще 680 рублей. Плюс объединение требует оплатить свое участие в судебных заседаниях, а это еще почти по 150 рублей за каждый раз присутствия работника в суде. Общие суммы «расходов» по одному делу начинаются от 2000 рублей.





В защиту коллег высказался заместитель председателя общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей» Дмитрий Малец.

— Хотелось бы со своей стороны пояснить, что общественные объединения по защите потребителей проводят огромную работу по защите людей, чьи права в сфере торговли и услуг были нарушены субъектами хозяйствования. При этом работа проводится в интересах конкретного потребителя бесплатно, — пишет Дмитрий Малец. — К примеру, только нашим общественным объединением в 2018 году потребителям было оказано более 10 000 безвозмездных консультаций, подано в суды более 200 исковых заявлений, большинство из которых были удовлетворены.

По поводу расходов, которые подлежат взысканию с ответчика в случае его проигрыша, зампредседателя говорит, что они рассчитываются отдельно в каждом конкретном случае и оцениваются судами.

— Нужно понимать, что работа в сфере защиты прав потребителей — это достаточно тяжелый труд, а характер споров может быть совершенно разнообразным. Хорошо, что еще есть организации, куда потребитель, в случае нарушения его прав, может прийти и бесплатно получить квалифицированную юридическую помощь. По нашему мнению, в настоящее время нужно говорить не об усложнении деятельности объединений потребителей, а о мерах по их дополнительной поддержке, — сказал Дмитрий Малец.

Юрист одного из обществ по защите прав потребителей, которая не пожелала представиться, была очень возмущена претензиями гомельских предпринимателей.

— По их мнению, наши специалисты должны работать бесплатно? Даже если не вникать в тонкости формирования расценок на юридические услуги, понятно, что составление документов, походы в суд, логистика адвоката стоят денег, — говорит юрист. — И почему обычный адвокат за поход в суд с клиентом может взять 150 рублей, а адвокат из общества защиты прав потребителей — нет? У нас одинаковое образование, квалификация.

Мы посмотрели актуальные расценки на юридические услуги в Минске. К примеру, один день участия адвоката в предварительном следствии, в судах при ведении уголовных, гражданских, административных дел стоит от 150−600 рублей. За составление претензии просят от 50 рублей, а за исковое заявление — от 110 рублей. Как ни крути, а у Гомельского общественного объединения «Защита прав потребителей» все-таки цены на некоторые услуги выше, чем в среднем по рынку.

К подобному выводу пришли и в Минэкономики на одном из последних заседаний рабочей группы по проблемам ИП.

— Данный вопрос был вынесен на обсуждение по инициативе предпринимателей, которые выступают с критикой в адрес отдельных обществ по защите прав потребителей и заявляют об участившихся, по их мнению, случаях потребительского экстремизма, — отмечают в Минэкономики. — По итогам обсуждения члены рабочей группы и приглашенные представители МАРТ согласились с наличием, по крайней мере, некоторых из названных проблем. Так, речь шла о зачастую спорном способе формирования суммы расходов обществ по защите прав потребителей, которые в случае проигрыша в суде обязан компенсировать продавец, а также о высокой стоимости экспертизы. Эти и другие вопросы рабочая группа рекомендовала детально обсудить на площадке органа-регулятора — МАРТ.

«Куда обращаться населению, если предприниматели продают некачественный товар или услуги?»

Член общественно-консультационного совета по развитию предпринимательства при Минэкономики Максим Крупейченко написал в редакцию письмо, в котором отмечает, что «не разделяет обеспокоенность предпринимательского сообщества в указанной сфере, хотя сам имеет значительный опыт ведения бизнеса». Нужно отметить, что сейчас Максим Крупейченко руководит ООО «МЕТАЛЛОПТСБЫТ».

— На мой взгляд, общественные объединения по защите прав потребителей выполняют свою работу — защищают потребителей. Куда обращаться населению, если предприниматели продают некачественный товар или услуги? Можно, конечно, сразу в суд. Но для подачи заявления необходимо составить исковое заявление, что для некоторых людей затруднительно, — пишет Максим Крупейченко. — За них эту работу выполняют общественные защитники. И для потребителей это бесплатно, в отличие от адвокатской помощи.

К слову, далеко не каждый человек пошел бы в суд отстаивать свои права из-за товара, который стоит, скажем, 50−60 рублей, зная, что услуги адвоката обойдутся ему в разы дороже. Даже с уверенностью, что ответчик проиграет и все возместит. Ведь изначально эти деньги все равно нужно найти.

— Если предприниматель торгует товаром, качество которого вызывает вопросы, это уже его риски. Он должен понимать, что время челночников проходит и нужно двигаться к цивилизованный торговле, торговле качественными товарами, — говорит в письме Максим Крупейченко.