Кинотеатры Гомельской области незаконно получили субсидии на сумму почти 380 тысяч рублей

Комитет государственного контроля Гомельской области выявил факты незаконного получения субсидий из бюджета на сумму Br378,8 тыс. кинозрелищными предприятиями региона, сообщили БЕЛТА в КГК.

В соответствии с указом № 457 такие субсидии выделяются государственным организациям культуры, осуществляющим показ или распространение фильмов. При этом законодательством определено, что размер субсидий зависит от проведения необходимого количества кинопоказов в год, точное число которых устанавливают горрайисполкомы. Если показатели не выполнены, то выделенные средства необходимо вернуть в бюджет.

При проведении контрольно-аналитических мероприятий было установлено, что часть выделенных субсидий на сумму Br378,8 тыс. была получена незаконно. В частности, в Брагинском, Добрушском, Ельском, Житковичском, Жлобинском, Петриковском, Кормянском, Лельчицком, Наровлянском, Калинковичском, Речицком, Светлогорском, Хойникском и Чечерском районах кинозрелищные предприятия в 2016-2017 годах для получения субсидий в фактическое количество показов фильмов включали фактически не демонстрируемые показы, сеансы социальных роликов, роликов видеокабины 5D, не зарегистрированных в установленном порядке, не внесенных в государственный регистр фильмов и, как следствие, запрещенных к показу в Беларуси.

Также КГК Гомельской области в четырех кинозрелищных предприятиях выявил факты необоснованного начисления и выплаты заработной платы, материальной помощи и премий работникам в сумме более Br30 тыс.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий в бюджет возмещено Br72,5 тыс., возбуждено 2 уголовных дела. Для принятия мер реагирования информация о выявленных нарушениях направлена в Гомельский облисполком.