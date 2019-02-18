«О досуге инвалидов не говорится практически ничего у нас». Чего стоит людям с ограниченными физическими возможностями попасть на концерт в Гомеле — видеорепортаж «СН»

На концерт Виктора Королёва Андрей Антоненко купил билет заранее. Но столкнулся с тем, что просто не может попасть в концертный зал — коляска не поднимется по высоким ступенькам. Изначально организаторы в помощи отказали, но как только в дело вмешались «Сильные новости», события стали разворачиваться иначе. Оказалось, что и пандус есть и проехать в зал можно.