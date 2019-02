Би-2 сводят альбом в Abbey Road Studios, а на концерт в Гомеле билетов почти не осталось

До старта нового концертного сезона Би-2 осталось несколько дней, однако зимний отпуск некоторых участников группы уже закончился — Шура Би-2, например, сводит новую пластинку с оркестром в легендарной Abbey Road Studios.

Новое симфоническое звучание вместе с Шурой и Сергеем Большаковым создает всемирно известный звукоинженер, обладатель премий Grammy и Emmy, Sam Okell, работавший над альбомами таких групп и исполнителей, как The Beatles, Graham Coxon, One Direction, James Bay, PJ Harvey и Laura Marling, а также над саудтреками ко многим фильмам и сериалам: «Меч короля Артура», «Все деньги мира», «Хоббит», «Гарри Поттер и Дары Смерти», «Гравитация», главному музыкальному кино-хиту 2018 года «Богемская рапсодия» и другим картинам. А мастеринг альбома делался совместно с ещё одним знаменитым звукоинженером — Miles Showell, который работал над переизданиями альбомов The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», «White Album» и «1», а также над пластинкой «Dummy» группы Portishead.





Шура Би-2 регулярно выкладывает в свой инстаграм видео-экскурсии из студии — показывает и рассказывает о легендарных инструментах и знакомит подписчиков с не менее легендарными людьми. Например, на днях в студию заходил Джайлз Мартин, сын и продолжатель дела «пятого битла» Джорджа Мартина — продюсера почти всех альбомов The Beatles. Джайлз стал одним из первых слушателей альбома Би-2 с оркестром, релиз которого намечен на апрель.

Специально для предстоящих концертов в Беларуси Би-2 подготовили новую программу: в симфонической аранжировке прозвучат песни из альбома «Горизонт событий», редкие треки из предыдущих пластинок команды, ранее никогда не звучавшие с оркестром, и, конечно, все greatest hits Би-2. Ярким украшением вечера станет специальный гость шоу — финалистка телешоу «Голос», певица и композитор Тина Кузнецова. Вместе артисты исполнят несколько композиций, в том числе и «Мой рок-н-ролл».

Продолжительность концерта — 2 часа 30 минут без антракта.

Фото и видео можно посмотреть у Шуры в инстаграме или вк.

Гомель, 31 марта 2019

Ледовый дворец, 19:00

Стоимость билетов: от 45 до 120 BYN

Справки по телефону: +375 29 650 11 33

Билеты можно приобрести на сайте allstars.by, у билетных операторов, а также в кассах вашего города.