Би-2 сводят альбом в Abbey Road Studios, а на концерт в Гомеле билетов почти не осталось
18 февраля 2019, 17:55
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До старта нового концертного сезона Би-2 осталось несколько дней, однако зимний отпуск некоторых участников группы уже закончился — Шура Би-2, например, сводит новую пластинку с оркестром в легендарной Abbey Road Studios.
Новое симфоническое звучание вместе с Шурой и Сергеем Большаковым создает всемирно известный звукоинженер, обладатель премий Grammy и Emmy, Sam Okell, работавший над альбомами таких групп и исполнителей, как The Beatles, Graham Coxon, One Direction, James Bay, PJ Harvey и Laura Marling, а также над саудтреками ко многим фильмам и сериалам: «Меч короля Артура», «Все деньги мира», «Хоббит», «Гарри Поттер и Дары Смерти», «Гравитация», главному музыкальному кино-хиту 2018 года «Богемская рапсодия» и другим картинам. А мастеринг альбома делался совместно с ещё одним знаменитым звукоинженером — Miles Showell, который работал над переизданиями альбомов The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», «White Album» и «1», а также над пластинкой «Dummy» группы Portishead.
Шура Би-2 регулярно выкладывает в свой инстаграм видео-экскурсии из студии — показывает и рассказывает о легендарных инструментах и знакомит подписчиков с не менее легендарными людьми. Например, на днях в студию заходил Джайлз Мартин, сын и продолжатель дела «пятого битла» Джорджа Мартина — продюсера почти всех альбомов The Beatles. Джайлз стал одним из первых слушателей альбома Би-2 с оркестром, релиз которого намечен на апрель.
Специально для предстоящих концертов в Беларуси Би-2 подготовили новую программу: в симфонической аранжировке прозвучат песни из альбома «Горизонт событий», редкие треки из предыдущих пластинок команды, ранее никогда не звучавшие с оркестром, и, конечно, все greatest hits Би-2. Ярким украшением вечера станет специальный гость шоу — финалистка телешоу «Голос», певица и композитор Тина Кузнецова. Вместе артисты исполнят несколько композиций, в том числе и «Мой рок-н-ролл».
Продолжительность концерта — 2 часа 30 минут без антракта.
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