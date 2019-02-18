Видеофакт: в 5-ом микрорайоне вода бьет столбом, но решать проблему никто не спешит

  • 18 февраля 2019, 16:16
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Сегодня в 5-ом микрорайоне, около дома по адресу Быховская, 88а, шли ремонтные работы. Однако все закончилось совсем не так, как хотелось бы — прорвало трубу.

Но удивительное в другом — никто не спешит решать проблему. Как сообщили читатели «Сильных Новостей», «вода хлещет вверх на протяжении получаса, но особо внимание этому никто не уделяет».

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