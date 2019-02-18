Видеофакт: в 5-ом микрорайоне вода бьет столбом, но решать проблему никто не спешит
- 18 февраля 2019, 16:16
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Места: Гомель (24818)
Метки: Происшествия (13967)
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