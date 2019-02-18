В Новобелице водитель врезался в столб, в его машине нашли недопитую бутылку пива

  • 18 февраля 2019, 15:14
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Авария произошла 17 февраля, около 19.00. Водитель автомобиля «Ford» с российскими номерами двигался по ул. Ильича, в районе здания «Гомельского мясокомбината».

В результате столкновения с осветительной мачтой водитель получил травмы и был госпитализирован. Со слов очевидцев, в машине была найдена недопитая бутылка пива.

По факту ДТП проводится проверка.

chp24.by
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