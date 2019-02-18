Не платят годами. Долги некоторых гомельчан за ЖКУ превышают 5000 долларов

В Беларуси долги некоторых неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги превышают 10 тысяч рублей. Причем в некоторых случаях случаях сумма пени заметно превышает сами долги, за несвоевременную оплату коммунальники начисляют пеню в 0,3% за каждый день просрочки. Чтобы добиться оплаты, списки должников публикуют в открытом доступе, но это помогает далеко не всегда.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие суммы задолжали белорусы за ЖКУ.

Какие долги числятся за неплательщиками?

К примеру, на 18 февраля в списке должников гомельского коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного унитарного предприятия «Советское» значится больше 940 плательщиков. Так, собственник приватизированной квартиры по улице Пенязькова не платит 36 месяцев, задолженность за ЖКУ приблизилась к 2700 рублей, а пеня превысила 3800 рублей. Собственник приватизированной квартиры на улице Павлова задолжал за 5 месяцев около 100 рублей, а пеня выросла до 2830 рублей.

В коммунальной квартире на Речицком проспекте долг за ЖКУ за 36 месяцев вырос до 3800 рублей, а пеня превысила 7660 рублей (общая сумма задолженности превышает 11460 рублей, или 5200 долларов в пересчете по курсу Нацбанка на 18 февраля). За такой же период в другой коммунальной квартире (улица 60 лет СССР) долг вырос почти до 4120 рублей, а пеня превысила 5830 рублей.

За 3 года один из неплательщиков, который проживает в Гомеле на проспекте Октября, задолжал 2620 рублей (плюс пеня почти в 5 тысяч рублей), а еще один, который проживает в микрорайоне Энергетиков, задолжал больше 3460 рублей (плюс пеня около 5260 рублей).

При этом пеня в отдельных случаях в несколько раз превышает сумму долга. К примеру, в Гомеле в коммунальной квартире по улице Владимира задолженность за 10 месяцев составила 624 рубля, а пеня — 5495,26 рубля.

В городе Мосты в первой половине декабря прошлого года рекордсменом по задолженности по оплате за ЖКУ является собственник квартиры по улице К. Цеткин: сумма долга вместе с пеней превысила 4320 рублей.

В Барановичах на начало февраля один из плательщиков задолжал за воду больше 2380 рублей (долг и пеня).

Почему большие суммы пени за просрочку?

В 2014 году коммунальные службы предлагали увеличить размер пени за просроченную оплату ЖКУ в 100 раз. В этом случае каждый день просрочки обходился бы неплательщикам уже в 30% от суммы в жировке. В 2015 году в Минске возвращались к этому вопросу, однако решение о таком увеличении пени так и не было принято.

В мае 2018 года депутаты приняли в первом чтении изменения в Жилищный кодекс и предложили снизить пеню за просрочку оплаты по жировке.

Депутат Ольга Политико тогда предложила снизить размер пени при оплате услуг ЖКХ.

— Размер пени установлен — 0,3% в день, это 109% годовых. У нас нет таких ставок по кредитам. Мы говорим о том, что снижаем инфляцию. Я считаю, нам надо именно в Жилищном кодексе увязать ставку пени со ставкой рефинансирования Нацбанка.

— Гражданам и так дается отсрочка в оплате (услуг ЖКХ. — Прим. TUT.BY), человек оплачивает до 25 числа следующего месяца. Та пеня, которая есть, работает много лет. Предложение областей — даже увеличить эту пеню, но мы не поддерживаем это предложение. И по добросовестным плательщикам, у которых были причины (для неуплаты услуг ЖКХ. — Прим. TUT.BY), исполкомы принимают решение по освобождению от этой пени, — уточнил министр ЖКХ Александр Терехов.

Тогда председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сообщил, что задолженность по республике за коммунальные услуги составляет порядка 75 миллионов долларов.

В Министерстве ЖКХ отмечают, что «игнорирование по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги приводит к негативным последствиям в виде отключения предоставления коммунальных услуг, потери собственности (жилых и (или) нежилых помещений) и выселение без предоставления другого жилого помещения».