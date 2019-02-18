Раллийный сезон должен был начаться в субботу заездами на юге Беларуси — увы, ралли-спринт «Гомельщина» отменяется из-за малого количества участников.

Однако это не повод грустить! Вместо гонки на серьезной технике организаторы предлагают всем желающим принять участие в ралли третьей категории — соревновании попроще и подешевле. Уже заявлено 14 экипажей, три из которых из Росcийской Федерации.

Что такое ралли 3-й категории? Это любительское ралли, в нашем случае оно будет проходить исключительно по асфальтированным городским дорогам общего пользования.

Принять участие в данной гонке республиканского уровня очень просто. Достаточно иметь:

— автомобиль (абсолютно любой, главное, чтобы он смог проехать 80-90 км по городу);

— водительское удостоверение;

— надежного штурмана;

— водительские медсправки у обоих членов экипажа;

— запас нервов и терпения;

— калькулятор, карандаш и ластик.

Чем это интересно?

— командная работа экипажа;

— у водителя будет возможность покрутить руль и показать свое мастерство на дополнительных соревнованиях (автослалом);

— у штурмана вычислительная и навигационная работа, от которой зависит, сколько штрафных баллов получит экипаж.

На самом деле это самый простой вид автоспорта, в котором можно получить новый опыт, море удовольствия и адреналина.

Если вы решили попробовать, звоните организаторам. Справки по телефону +375 29 735-36-02 ( Дмитрий).