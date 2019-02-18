В Гомеле нашли и наказали маршрутчика, который ехал на «красный»

  • 18 февраля 2019, 11:01
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В минувшую среду на Интернациональной водитель маршрутки проехал на «красный», однако это нарушение не осталось безнаказанным.

Гомельчане, ставшие свидетелями инцидента, опубликовали в интернете видео, которое свидетельствовало отнюдь не в пользу водителя.

В УВД Гомельского облисполкома рассказали о судьбе нарушителя: в течение нескольких дней 26-летнего водителя нашли и привлекли к административной ответственности.

gomel.today
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