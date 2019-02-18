В Гомеле мужчина хотел обменять права по поддельной медсправке. Не получилось

  • 18 февраля 2019, 10:45
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14 февраля гомельчанин отправился в ГАИ менять водительское удостоверение, но вместо «свежих» прав он получил массу проблем — его доставили в ОВД администрации Железнодорожного района для разбирательства.

Как оказалось, 32-летний мужчина принес пакет документов в экзаменационный отдел ГАИ. Однако медицинская справка не внушала доверия.

 При оформлении необходимых документов у сотрудников ГАИ данная справка вызвала подозрения, так как в графе «Дата выдачи» были явные признаки изменения первоначальной цифры, сообщила Дарья Смоляк.

Чем закончится эта история, пока не ясно, но в ГАИ предупреждают: за подделку документов грозит уголовное дело.

gomel.today
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