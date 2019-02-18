В Гомеле мошенники чуть не оставили пенсионерку без квартиры. Разыскиваются другие жертвы

В Гомеле мошенники чуть не оставили без квартиры 56-летнюю женщину. К счастью, преступление удалось предотвратить, подозреваемые задержаны, однако не исключено, что жертв может быть больше.

На сегодняшний день мошенники задержаны. Речь идет о двух женщинах и трех мужчинах, жителях Гомеля и Брагинского района. За мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.









Каким образом подозреваемые обманывали гомельчан, в Следственном комитете не сообщают, однако не исключают, что они могут быть замешали и в других преступлениях.

Если вы стали жертвой людей с фото, то обратитесь в следственное управление УСК лично (ул.Советская, 34) или по телефонам (80232) 69-30-62, (8029) 158-27-62.