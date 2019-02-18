От −7 до +7, снег, дождь и сильный ветер. Погода в Гомеле на неделю

На этой неделе гомельчане прочувствуют все сюрпризы погоды разом. Температура будет прыгать от −7 до +7, а солнечная погода будет сменяться то дождем, то снегом, то ветром с порывами до 20 м/с.

В понедельник будет ясно и около нуля. Во вторник воздух прогреется до +5°С, но своего максимума достигнет днем в среду — синоптики обещают до +7°С. Однако несмотря на теплую погоду, не стоит забывать дома зонт: в течение всего дня возможны дожди.

В четверг столбик термометра вернется к нулевой отметке, однако снег и ветер с порывами до 18 м/с помешает наслаждаться теплыми февральскими деньками. В пятницу несмотря на ясную погоду похолодает до −7°С, а ветер усилится до 20 м/с.