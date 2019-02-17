Видеофакт: в Гомеле троллейбус превратил такси в груду металлолома, пострадала пассажирка легковушки (обновлено)

  • 17 февраля 2019, 13:15
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Сегодня утром на Полесской произошла серьезная авария: троллейбус, следовавший по маршруту № 8, столкнулся с такси.

Первые сообщения о происшествии появились в сообществе «ЧП Беларусь». По словам очевидцев, «автомобиль развернуло прямо под троллейбус». Эту информацию подтвердили и в МЧС.


— Водитель такси 1979 года рождения, на легковом автомобиле «Рено Логан» 2006 года выпуска, по предварительной информации не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с троллейбусом, — сообщили в ведомстве.



34 пассажира и водитель троллейбуса не пострадали. Однако не все отделались легким испугом: 22-летняя пассажирка такси оказалась зажата в авто. Спасатели помогли девушке и передали в руки медиков. Она в больнице.

gomel.today
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