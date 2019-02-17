«Игрушкопад»: зрители хоккейного матча в Гомеле забросали лёд мягкими игрушками

  • 17 февраля 2019, 11:17
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Благотворительный креатив от волонтёров и профессиональных спортсменов.

Перед этим в соцсетях развернулась целая кампания — фанатов призывали прийти на игру с плюшевыми зайцами, медведями, собаками, попугаями и не только. После финальной сирены, по команде диктора, все игрушки полетели на лёд. Арену украсили несколько сотен ярких «зверушек».

Николай Колош, волонтёр: «Посмотрите, сколько сегодня молодёжи, сколько детских улыбок, значит, всё это не зря. Вместе с подаренной игрушкой сегодня каждый вложил в эту игрушку частичку тепла своего сердца, то есть это о многом говорит, спасибо огромное».

Это, кстати, мировая практика: впервые такую акцию провели четверть века назад в США. Белорусская версия получила название «Игрушкопад». И это маленькое чудо для тех, кто нуждается в заботе — все собранные мягкие «трофеи» передадут детским домам и благотворительным организациям.

ОНТ
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