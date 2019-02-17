Китайцы хотят арендовать в Беларуси региональный аэропорт. На Гомельщине есть два варианта

14 февраля в Китае состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Кирилла Рудого с председателем совета директоров корпорации Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Ши Пэйжуном.

Корпорация Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., LTD (сокращённое название: HATG) — самая крупная государственная инвестиционная корпорация в провинции Ганьсу. HATG объединяет такие сферы как автомобильные дороги, авиацию, туризм и финансы. Отвечает за инвестирование и финансирование строительства автомагистралей, железных дорог, авиации общего назначения и культурного туризма, а также является владельцем контрольного пакета акций всех ведущих финансовых учреждений провинции Ганьсу.

В ходе переговоров стороны подробно обсудили перспективы реализации совместных проектов в сфере туризма, финансов, образования.

По результатам переговоров договорились об организации визита делегации корпорации HATG в Беларусь для изучения возможности аренды белорусского регионального аэропорта китайской стороной.

В Гомельской области подобные аэропорты есть в Гомеле и Мозыре.