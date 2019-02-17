Китайцы хотят арендовать в Беларуси региональный аэропорт. На Гомельщине есть два варианта
- 17 февраля 2019, 10:42
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