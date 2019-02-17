В Гомельской области началась массовая проверка школ

  • 17 февраля 2019, 10:32
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До конца февраля специалисты отдела образования Гомельского облисполкома и милиция проверят каждую школу в регионе. Особое внимание уделят учреждениям образования с количеством учащихся более 1000 человек. Планируется использовать в том числе и скрытые формы проверки.

В списке требований к школам: строгий пропускной режим, работа вахт по четкому регламенту, функционирование турникетов, камер видеонаблюдения, наличие схемы эвакуации и информационных стендов о правилах безопасности.

Комиссии также будут общаться со школьниками и родителями по теме профилактики чрезвычайных происшествий.

В связи с новшествами часть школ анонсировало изменение пропускного режима. В частности пребывание законных представителей обучающихся на территории школ будет возможно только по предварительному согласованию времени с администрацией или классным руководителем.

Родителям предлагается доводить детей до дверей школы, где дежурный учитель и администратор направят их в гардероб.

Деловой Гомель
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Места: Гомель (24805)

Метки: Общество (33376)

Комментарии правила
  • Липская 17-02-2019 13:40
    А как быть с детьми инвалидами их нужно завести в раздевалку и переодеть и завести в класс. Я против такой системы.я своих детей никому не доверяю.
  • Ангелина Митюкова 17-02-2019 17:21
    Почему предлагается ввести ограничение на вход законных представителей?! Не они ведь ходят с ножами и пистолетами и расстреливают учителей и учеников! Разве школа-это тюрьма,что вход и выход должен быть строго регламентирован! Вводите цензуру на просмотр фильмов и вход на сайты ,содержащих агрессию!
    • Екатерина Даниленко 17-02-2019 17:35
      Странно. Не родители же ножом махали...может если бы рядом был взрослый, жертв бы не было. Школьникам начальных классов надо помощь в переодевании в школьную форму ,в первый год точно. Это тоже учитель делать будет? Меры тянут только на показную деятельность для отчётности.
  • Андрей Валерьевич 17-02-2019 18:31
    А если ребенок придет без родителей, так в школу не пустят?????!!!!
  • Aleksandra Kardash 18-02-2019 00:43
    "В частности пребывание законных представителей обучающихся на территории школ будет возможно только по предварительному согласованию времени с администрацией или классным руководителем." - то есть статья 34 Кодекса об образовании - местным "образователям" ни по чем???




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