В Гомельской области началась массовая проверка школ

До конца февраля специалисты отдела образования Гомельского облисполкома и милиция проверят каждую школу в регионе. Особое внимание уделят учреждениям образования с количеством учащихся более 1000 человек. Планируется использовать в том числе и скрытые формы проверки.

В списке требований к школам: строгий пропускной режим, работа вахт по четкому регламенту, функционирование турникетов, камер видеонаблюдения, наличие схемы эвакуации и информационных стендов о правилах безопасности.

Комиссии также будут общаться со школьниками и родителями по теме профилактики чрезвычайных происшествий.

В связи с новшествами часть школ анонсировало изменение пропускного режима. В частности пребывание законных представителей обучающихся на территории школ будет возможно только по предварительному согласованию времени с администрацией или классным руководителем.

Родителям предлагается доводить детей до дверей школы, где дежурный учитель и администратор направят их в гардероб.