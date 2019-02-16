ГАИ разыскивает очевидцев ДТП, в котором «Тойота» сбила несовершеннолетнюю девочку

  • 16 февраля 2019, 13:03
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ДТП случилось вечером 31 января на на улице Крупской.

В аварии 16-летняя девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована. Сейчас ГАИ ищет людей, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии, сообщает УВД.

Поделиться информацией можно по телефонам 68-44-44, 68-40-84.

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