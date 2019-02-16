ГАИ разыскивает очевидцев ДТП, в котором «Тойота» сбила несовершеннолетнюю девочку
- 16 февраля 2019, 13:03
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Места: Гомель (24800)
Метки: Авто (6360), Происшествия (13956)
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