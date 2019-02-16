Новые автомобили и удобное мобильное приложение - Сервис 7220 начал функционировать в Гомеле

Сервис 7220 это крупнейший сервис коммуникации, который объединяет водителей и пассажиров более чем в двадцати городах Республики, пользуется огромной популярностью и уважением.

Через #Сервис_7220 вы можете вызвать авто во всех областных городах Республики Беларусь и целого ряда районных городов. Заказать авто можно через приложение «7220» или через единый республиканский номер 7220. Скачать приложение можно БЕСПЛАТНО на Play Market, AppStore

По вашему заказу авто приедет быстро, благодаря тому, что Сервис 7220 объединяет более 80 автопарков по всей Республике с автопарком более 3000 автомобилей.

Закажите авто через приложение «7220» и получайте #кэшбэк за каждую поездку. Делитесь своим промокодом и получайте премию за поездки своих друзей.

Заказав авто через приложение и наблюдайте за тем, как авто движется к вам. Привяжите банковскую карту и оплачивайте поездку без наличных денег.

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