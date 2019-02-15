Электромеханик по лифтам в Гомеле — от 2000 рублей, директор предприятия в Жлобине — от 1927. Какие вакансии предлагают в Гомельской области?

В конце прошлого года Национальный статистический комитет озвучил среднюю зарплату в республике — 1115,3 рубля. Но если в стране пресловутая планка в 1000 рублей уже взята, как обстоят дела в Гомельской области?

Официальный сайт государственный службы занятости удивляет — сразу же предлагает зарплату в Гомеле от 2000 рублей. И это не на руководящих должностях! КРЖЭУП «Сельмашевское» ищет электромехаников по лифтам — трех специалистов с опытом работы и с профессионально-техническим образованием. А вы говорите IT!





Зарплату от 1927 рублей предлагают будущему директору «Белорусского металлургического завода» в Жлобине, но сюда берут только с высшим образованием.





В целом для соискателей заветных «попиццот» вариантов много. По области таких предложений 232. Например, врач в Петрикове, технолог в Гомеле главный инженер в Добруше, облицовщик-плиточник в Калинковичах и другие.





Традиционно низкие зарплаты остаются в сферах образования, культуры и услуг населению. Юристу в деревне Липов и аптечному провизору в Хойниках (с высшим образованием и на 0,5 ставки) предлагают 200 и 205 рублей соответственно.



