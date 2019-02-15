В Гомеле водителю Яндекс.Такси стало плохо за рулём — автомобиль протаранил забор на Кирова

  • 15 февраля 2019, 15:27
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14 февраля около 23:00 на кольце ул. Кирова — ул.Ирининской автомобиль такси протаранил забор и вылетел на тротуар.

Как выяснилось, водителю такси стало плохо за рулём. Его забрала скорая помощь. Пассажиров в автомобиле не было.

CHP24.BY
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