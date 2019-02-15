«25 лет уже. Всё хуже и хуже». Гомельчане об отмене дифференцированных тарифов на ЖКУ — видеорепортаж «СН»

  • 15 февраля 2019, 15:01
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С 1 марта государство отменяет дифференцированную плату за некоторые ЖКУ. Обещают, что за воду и электроэнергию платить будем меньше. Но так ли это? И как вообще работает эта схема?

Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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