Художников Гомеля приглашают продемонстрировать свое творчество во дворце Румянцевых и Паскевичей

Выставочный проект «Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич» представит широкой публике новые таланты во дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле, сообщили БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Организаторы творческого форума приглашают каждого, кто считает себя художником, показать большому числу зрителей свое лучшее произведение в любом жанре. «Это уникальная возможность профессионалам и любителям блеснуть талантом на главной художественной сцене Гомеля и получить „путевку“ на выставку искусства в Минске», — уточнили в учреждении.

Прием и отбор работ будут проходить 17 и 18 марта с 11.00 до 17.00 во дворце Румянцевых и Паскевичей. Выставочное пространство ограничено, уточняют в учреждении, призывая поторопиться с решением.

С 20 по 31 марта выставка будет доступна для всех посетителей, которые смогут проголосовать за понравившиеся произведения. После подсчета голосов 28 марта в 16.00 будет объявлен победитель. Лучший по мнению зрителей художник получит приз от партнера проекта и возможность бесплатно поучаствовать на Всебелорусской выставке искусства, которая пройдет с 4 апреля по 12 мая в Национальном центре современных искусств в Минске.

Гомельчан и гостей города приглашают на оригинальное арт-событие, чтобы получить поток творческого вдохновения и позитива, а также оценить работы художников нашего времени.

Организатор — государственное историко-культурное учреждение «Гомельский дворцово-парковый ансамбль».