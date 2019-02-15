Зажгли огонь любви: у ДК «Фестивальный» в Гомеле прошла оригинальная акция

Акцию «Зажигаем сердца вместе» провели в День всех влюблённых на площадке у ДК «Фестивальный».

Жители и гости города над Сожем пришли на место проведения мероприятия с зажжёнными свечами и выложили ими большое сердце. Для участников оригинальной акции была приготовлена насыщенная развлекательная программа с конкурсами и викторинами.

Как отметила заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ДК «Фестивальный» Антонина Медведева, мероприятие проводится уже в третий раз, а интерес к акции растёт с каждым годом.



















































