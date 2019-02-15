Видеофакт: в Гомеле по проезжей части бегала... свинья

  • 15 февраля 2019, 11:29
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Животное пыталось сбежать от хозяев на улице Гомельской, сообщает chp24.by.


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Места: Гомель (24795)

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