Погода в Гомеле на выходные: плюсовая температура, моросящий дождь, пасмурно

Погода напоминает, что весна не за горами.

В субботу в Гомеле температура воздуха будет колебаться от +1°С утром до +4°С вечером. Синоптики прогнозируют небольшой дождь в первой половине дня, но уже после обеда небо должно проясниться.

В воскресенье днем ожидается до +7°, но уже ночью температура воздуха может опуститься до −1°С. Вечером прогнозируется несильный дождь.