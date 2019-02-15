Погода в Гомеле на выходные: плюсовая температура, моросящий дождь, пасмурно

  • 15 февраля 2019, 10:20
  • 1049
  • 0


Погода напоминает, что весна не за горами.

В субботу в Гомеле температура воздуха будет колебаться от +1°С утром до +4°С вечером. Синоптики прогнозируют небольшой дождь в первой половине дня, но уже после обеда небо должно проясниться.

В воскресенье днем ожидается до +7°, но уже ночью температура воздуха может опуститься до −1°С. Вечером прогнозируется несильный дождь.

gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24795)

Метки: Погода (1969), Главное (6793)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров