МРТ в Гомеле: Только три недели в «Авиценне» будет возможность записаться на бесплатную консультацию невролога после обследования

Медицинский центр «Авиценна» объявляет о проведении специальной акции в период с 18.02.2019г. по 10.03.2019 г.

На сегодняшний день в медицинском центре «Авиценна» накоплен самый большой, среди частных медицинских учреждений, опыт в области МРТ-диагностики — более 60 тысяч пациентов прошли обследование в Минске с 2011 года. Этот богатый опыт успешно применяют и уже добавляют свой в новом центре «Авиценна», открывшемся недавно в Гомеле.

Так, в «Авиценне» отмечают, что вся практика проведения МРТ подтверждает известный факт, что достаточно часто для правильной диагностики какого-либо органа или части тела необходимо одновременно обследовать прилегающие и связанные с ними области и структуры организма. Например, для полной и точной диагностики проблем головы бывает важно дополнительно обследовать область шеи — шейный отдел позвоночника и его сосуды, в комплексе.

Именно комплексные программы МРТ-диагностики — к широкой необходимости этого также пришли в «Авиценне» в практике своей работы. Например, для обследования области головы это означает, что вам последовательно выполнят МРТ головного мозга, а также еще несколько программ обследования — ангиографию артерий и вен, раннюю диагностику инсультов, лицевого черепа. Основной плюс такого подхода в том, что пациент и его лечащий врач получают максимальную диагностическую информацию, без необходимости дополнительных визитов на дообследования. Кроме того, стоимость такой комплексной программы получается меньше, чем суммарная стоимость каждой из составляющих ее программ, если делать их отдельно в других клиниках.

Медицинский центр «Авиценна» в рамках новой акции представляет возможность записаться и пройти расширенное МРТ-обследование по двум специально разработанным программам. Каждая из них включает комплексную программу МРТ-диагностики плюс бесплатное дополнительное исследование, часто необходимое для более полной диагностики. Кроме этого, в каждую программу также включена бесплатная консультация врача-невролога по результатам всего обследования. Время проведения консультации согласовывается отдельно.

Программа МРТ-обследования № 1

Основное обследование: «МРТ области головы» плюс «МРТ шейного отдела позвоночника».

Дополнительно бесплатно: МРТ сосудов и мягких тканей шеи, консультация невролога.

Вы экономите: 60руб.

Программа МРТ-обследования № 2

Основное обследование: «МРТ всего позвоночника» по цене со скидкой.

Дополнительно бесплатно: МРТ сосудов и мягких тканей шеи, консультация невролога.

Вы экономите: 90руб.

На все эти программы установлены специальные акционные цены. Данное предложение действительно только в период с 18.02.2019г. по 10.03.2019 г. включительно.

Справка.

Медицинский центр «Авиценна» был образован в сентябре 1990 года в Минске. Основные виды медицинских услуг: МРТ, УЗИ, гинекология, неврология, урология, эндокринология. Гомельский региональный центр «Авиценна» открылся в сентябре 2018 года. На сегодняшний день предоставляются следующие виды медицинских услуг: МРТ, неврология. В настоящее время в «Авиценне» установлены и работают три высокопольных томографа Philips 1.5 Тесла: два в минском центре и один — в гомельском.

Медицинский центр «Авиценна»

г. Гомель, ул.Подгорная, 10

+375 (232) 235-235

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