Новый автобус не ходит вовремя, вокруг стаи собак и нет тротуара. В деревне Осовцы продолжают решать проблемы — видеорепортаж «СН»
- 14 февраля 2019, 19:32
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