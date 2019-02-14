Новый автобус не ходит вовремя, вокруг стаи собак и нет тротуара. В деревне Осовцы продолжают решать проблемы — видеорепортаж «СН»

В тестовом режиме, как и обещали, в деревню Осовцы пустили дополнительные автобусы. Утренний опаздывает на полчаса.

Кроме того, убрали один остановочный пункт — теперь люди вынуждены ходить километр по бездорожью и в отсутствие освещения.

Когда и чём это всё кончится? На очередном собрании пообещали, что скоро и в пользу жителей.