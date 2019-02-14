Новый автобус не ходит вовремя, вокруг стаи собак и нет тротуара. В деревне Осовцы продолжают решать проблемы — видеорепортаж «СН»

  • 14 февраля 2019, 19:32
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В тестовом режиме, как и обещали, в деревню Осовцы пустили дополнительные автобусы. Утренний опаздывает на полчаса.

Кроме того, убрали один остановочный пункт — теперь люди вынуждены ходить километр по бездорожью и в отсутствие освещения.

Когда и чём это всё кончится? На очередном собрании пообещали, что скоро и в пользу жителей.

Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Осовцы (10)

Метки: Общество (33353), Главное (6792)

Комментарии правила
  • Нина Товстенко 14-02-2019 20:29
    Сочувствую.Вроде и до города рукой падать, ареалии совсем другие.
  • Андрей Сорокин 15-02-2019 00:05
    Одним словам Белорусь ..Одни обецаннки.




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