В День всех влюблённых в Гомеле отношения оформили 33 пары

В областном центре свои отношения 14 февраля оформили 33 пары. Годом ранее в этот день гомельские загсы и дом обрядов зарегистрировали 38 браков, пишет городской портал «Белка».

В загсе Советского района ажиотаж царил с самого утра. Несмотря на будний день, здесь расписали 13 пар — такой популярностью сейчас не пользуются даже субботы. Это и городской рекорд. Марш Мендельсона звучал в загсе с 11 до 16 часов. В честь праздника молодожёнов ждал тематически оформленный зал и сувениры.

Корреспонденты «Белки» узнали у молодых супругов, почему они решили узаконить отношения именно в День святого Валентина.

— Ещё год назад хотели это сделать, но не успели вовремя подать заявление в загс, — поправляет причёску Татьяна Копертехова (на фото). — У нас всё просто: мужа зовут Валентин, поэтому решили совместить его именины и росписью.

В семье Назаренко идея зарегистрировать отношения 14 февраля родилась месяц назад. И сразу отнесли заявление в загс.

— Всё-таки сегодня особенный день, связанный с романтической историей. Надеемся, наш союз год от года будет только крепче, — объяснила выбор даты Наталья.

По сложившейся традиции в гомельских загсах в этот день молодожёнам вместе со свидетельством о регистрации брака вручают памятные открытки с пожеланиями сохранить любовь и верность на долгие годы.