В Гомеле троллейбус выехал на тротуар и врезался в забор — фото

Сегодня на Б.Хмельницкого произошла нестандартная авария: троллейбус выехал на тротуар и врезался в забор жилого дома.

Фотографиями с места происшествия поделился читатель «Сильных Новостей». Авария произошла недалеко от остановки «Котовского».

Как сообщает газета «Гомельская правда», троллейбус подрезала легковушка. Чтобы избежать столкновения, водитель троллейбуса выехал на тротуар и остановился в нескольких сантиметрах от жилого дома.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.













