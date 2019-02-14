В Гомеле троллейбус выехал на тротуар и врезался в забор — фото

  • 14 февраля 2019, 17:58
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Сегодня на Б.Хмельницкого произошла нестандартная авария: троллейбус выехал на тротуар и врезался в забор жилого дома.

Фотографиями с места происшествия поделился читатель «Сильных Новостей». Авария произошла недалеко от остановки «Котовского».

Как сообщает газета «Гомельская правда», троллейбус подрезала легковушка. Чтобы избежать столкновения, водитель троллейбуса выехал на тротуар и остановился в нескольких сантиметрах от жилого дома.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.





gomel.today
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