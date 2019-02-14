В Новобелице Аudi сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте

  • 14 февраля 2019, 17:35
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В среду днем, примерно в 15.30, под колеса Audi попала пенсионерка. Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Авария произошла около Новобелицкого рынка. Водитель ехал по парковочной стоянке, когда на его пути возникла 77-летняя женщина.

Пенсионерка получила травмы и была доставлена в травмпункт. После осмотра и оказания первой медпомощи ее отпустили домой, сообщили в УВД.

gomel.today
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