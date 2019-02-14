Житель Жлобина выпрыгнул из окна. Его осудили на два года за наркотики и отправили принудительно лечиться от алкоголизма

42-летний алкоголик из Жлобина, будучи под воздействием психотропов, выпрыгнул из окнам своей квартиры. Пока «экстремал» залечивал раны в больнице, в его жилище наведались милиционеры.

Во время осмотра они обнаружили марихуану и психотропное вещество альфа-PVP. В отношении жлобинчанина возбудили уголовное дело. Во время следствия он дал признание, что незаконно хранил и употреблял психотропы, сообщает «Новы дзень». Суд мужчину к двум годам ограничения свободы и принудительному лечению от алкоголизма по месту жительства.