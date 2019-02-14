В Гомеле состоится информационная встреча, посвященная конкурсу проектных предложений от посольства Нидерландов

Максимальный размер гранта — € 25,000. Дедлайн для подачи проектных заявок — 20 марта 2019.

Своей целью организаторы ставят поддержку гражданского общества и демократии в Беларуси. Проекты, которым может быть оказана поддержка фондов, должны быть направлены на усиление общественного участия, продвижение гражданской активности, влияние неправительственных организаций на процессы трансформации, укрепление роли инновационного образования, экономическая модернизация, эффективное управление, улучшение отношения общества к правам человека

Приоритет отдается проектам, которые имеют фокус на молодежь. Хорошо, если в проектах будут использованы лучшие практики Нидерландов, привлечены голландские эксперты или НГО.

Фонд по правам человека поддержит проекты, направленные на свободу выражения онлайн и оффлайн, включая деятельность, направленную на обеспечение безопасности журналистов и повышение качества их работы. Особое внимание уделено проектам, направленным на поддержание свободы религии и убеждений, равных прав женщин, ЛГБТИ, правозащитную деятельность.

Первая встреча пройдет 20 февраля 2019 года с 11:30 в помещении парк-отеля «Замковый» (конференц-зал), ул. Гагарина, 6. Поскольку количество мест в обоих местах ограничено, посольство просит подтвердить ваше участие по электронной почте war-belarus@minbuza.nl.