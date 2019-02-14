Съемочная группа «Сильных новостей» попала в аварию. Разыскиваем очевидцев

  • 14 февраля 2019, 12:01
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13 февраля около 17.00 автомобиль Mercedes A-класса, на котором две сотрудницы «Сильных Новостей» возвращались с редакционного задания по освещению ситуации в Осовцах, попал в ДТП, столкнувшись с Peugeot 307.

ДТП случилось на проспекте Речицком около ТЦ «Мандарин». По нашим сведениям, аварийную ситуацию создал водитель маршрутки, который «подрезал» Peugeot, при этом поцарапав проезжавший рядом автомобиль. Пытаясь избежать столкновения, Peugeot затормозил и в него врезался двигавшийся следом Mercedes.

Просим очевидцев аварии обратиться в редакцию сайта или позвонить по номеру: +375 (29) 307-18-90.

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