День Святого Валентина в Гомеле. Куда сводить вторую половинку?

В честь Дня всех влюблённых в Гомеле устраивают вечеринки, мастер-классы, концерты, пишет городской журнал Белка. Можно, конечно, организовать ужин при свечах в подъезде на девятом этаже соседнего дома. Но вряд ли это понравится Геннадию Петровичу из 39-й квартиры. Так что лучше всё-таки выбрать один из 11 предложенных вариантов и провести вечер с любимыми в приятной обстановке. Тем более, одним днём театры, галереи и бары не ограничиваются.

«Про любовь»

«Про любовь» — это большая концертная программа с участием коллективов ГЦК, гомельских музыкантов. Творческий вечер посвящён Дню Святого Валентина, поэтому влюблённые пары приглашаются на концерт в первую очередь.





Дата: 14 февраля

Время: 18:30

Место: ГЦК, ул. Ирининская, 16

Вход: 20 рублей

О чём поют мужчины?

На творческий вечер, посвящённый Дню всех влюблённых, приглашают Виталий Фомин и Константин Горошко. Исполнители обещают спеть арии из опер и оперетт, романсы, песни из репертуара Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Дмитрия Хворостовского, Франка Синатры и других. В концертной программе «О чём поют мужчины? О любви!» — исключительно шедевры мирового вокального искусства.





Дата: 16 февраля

Время: 18:30

Место: ДК Железнодорожников, Привокзальная пл., 4

Вход: 10 рублей

Любви все возрасты покорны

С Днём всех влюблённых гомельские парочки поздравляет облдрамтеатр. В качестве подарка — трёхдневная акция «Два билета по цене одного». Три дня на спектакли можно попасть вдвоём по одному билету. Артисты выйдут на сцену со спектаклями «Женское счастье» (13 февраля, 19:00), «Мужчинам вход запрещен!» (15 февраля, 19:00), «Женихи» (16 февраля, 18:00).





Дата: 13, 15, 16 февраля

Время: 19:00, 19:00, 18:00

Место: областной драмтеатр, пл. Ленина, 1

Вход: 7 — 10 рублей

Созвучие двух сердец

В программе арт-кафе, посвящённой Дню влюблённых, музыка, романсы и квест. Вы услышите красивые истории любви знаменитых писателей, художников, артистов. Атмосферу звёздного вечера создаст саксофон от Александра Семашко и вокалистки Элеоноры Ходыревой. Не отпустят из кафе и без ароматного чая.





Дата: 14 февраля

Время: 18:00

Место: областная библиотека им. В.И. Ленина, пл. Победы, 2а

Вход: 5 рублей

Семейный праздник

Праздник любящих сердец устраивает картинная галерея им. Г.Х. Ващенко. 14 февраля всем, кто подал заявление в ЗАГС в 2019 году и тем, кто женат уже год, вход на все выставки — бесплатно.





Дата: 14 февраля

Время: 10:00 — 19:00

Место: галерея им. Г.Х. Ващенко, ул. Карповича, 4

Вход: по документу из ЗАГСа

LOVE IS...

Гомельские городские оркестры приглашают влюблённые пары на вечер романтических мотивов в исполнении Алёны Марининой, Юлии Мухи, Елены Колосовой, Дмитрия Лозбенева и Анны Котляровой. Артисты концертного духового оркестра под управлением дирижера Сергея Калупахо расскажут истории о любви, способные тронуть каждое сердце и вдохновят на откровенные признания. Плюсом обещают конкурсы и розыгрыши призов.





Дата: 14 февраля

Время: 18:30

Место: областной драмтеатр, пл. Ленина, 1

Вход: 10 — 15 рублей

Валентинки

В «ЧИСТО» переиграли тематику праздника — здесь позаботились о любимых детях. Родителей с чадами ждут на детский мастер-класс по открыткам со смайлами emoji.





Дата: 14 февраля

Время: 13:00

Место: «Чисто детский центр», ул. Бр. Лизюковых, 4а

Вход: уточняйте по телефону +375293969696

Гомельский Лас-Вегас

Всех, кто не решился подать заявление в ЗАГС, но хочет проверить отношения на прочность, в выходные ждут в торговом центре «Секрет». Здесь устраивают свадьбу понарошку, будут женить по приколу, без денежных взносов и обязательств.





Дата: 16 февраля

Время: 13:00 — 15:00

Место: ТРЦ «Секрет», ул., 4а

Вход: свободный

Блюз-вечер

Романтический вечер в стиле «блюз» вместе с бендом «Ginger Pie» обещают парочкам в баре Red Pub. Растопите сердце возлюбленной, сделайте подарок своим половинкам!





Дата: 14 февраля

Время: 20:00

Место: Red Pub, пр. Ленина, 10

Вход: свободный

50 оттенков светлого

На праздник с таким названием в День Святого Валентина приглашает BECKER BAR. Всех, кто устал от слащавых признавашек и приторных валентинок, в баре устраивают вечер без ми-ми-ми.





Дата: 14 февраля

Время: 12:00 — 00:00

Место: BECKER BAR, ул. Советская, 11

Вход: свободный

Самый романтичный день в году

Призыв весны и романтический вечер ко Дню всех влюблённых устроит кавер-бенд JOLLYWOOD. Если надоели серые зимние будни, хочется ярких красок, музыки и пива — ступайте в «ЧИСТО».





Дата: 14 февраля

Время: 12:00 — 01:00

Место: «Чисто пивной ресторанчик», ул. Бр. Лизюковых, 4а

Вход: заказ столиков