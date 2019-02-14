Получи подарок и порадуй незнакомца. ТРЦ «Секрет» запускает праздничный гифткроссинг — обмен подарками к 23 февраля и 8 марта!

А вы знали, что когда вы дарите подарки, в вашем организме вырабатывается в два раза больше гормона радости и удовольствия — дофамина? Поэтому преподносить подарки гораздо приятней, чем их получать! Торгово-развлекательный центр «Секрет» предлагает гомельчанам стать еще счастливее и преподнести много радости другому!

Хотите получить неожиданный презент от незнакомца? Или сделать приятный подарок для незнакомки? Тогда праздничный гифткроссинг — это то, что вам нужно!

На 23 февраля и 8 марта принято дарить приятные сувениры и обмениваться положительными эмоциями. Почему бы не объединить эти два праздника? Предлагаем устроить большой веселый гифткроссинг для парней и девушек, где все будут давать и получать подарки в промежутке между двумя этими праздничными датами! Ведь неспроста они расположены так рядом друг с другом в календаре.

Гифткроссинг представляет собой пункт обмена подарками и напоминает игру «Тайный Санта», только участники не знают, кому по итогу достанутся их сувениры. При этом парни дарят милые презенты девушкам, а девушки радуют небольшими сюрпризами мужчин.





Механика активности проста. Подарок можно получить или передать в ТРЦ «Секрет» на инфоцентре (Гифтпоинт) на первом этаже. В промежутке между 14 февраля и 10 марта каждый сможет приобрести презент и принести его на Гифтпоинт. В обмен на принесенную коробочку с сувениром участник получит небольшой презент для себя. Обращаем ваше внимание, что каждый подарок должен стоить от 5 BYN.

Для маркировки подарков по гендерному признаку (м/ж) будут подготовлены лейблы с изображением парня и девушки. Промоутер на инфоцентре поможет прикрепить нужный стикер. В итоге все участники получат заветные коробочки к своему празднику! Все сувениры будут упакованы в пакеты и заклеены, поэтому до получения пакета неизвестно, какой подарок и куму выпал. Интрига сохранится до самого конца!

Но и это еще не все сюрпризы от ТРЦ «Секрет»! Выкладывайте фото со своим подарком с #secretgiftcrossing и становитесь участником розыгрыша приза! Получите подарочный сертификат на сумму 50 BYN за лучшее фото с акции гифткроссинга!

Мероприятие по обмену сувенирами пройдет с 14 февраля по 10 марта. Не упустить шанс порадовать незнакомца и стать еще счастливей!

Время работы инфоцентра (гифтпоинта):

Ежедневно с 10:30 до 19.30

Перерывы:

12:00 — 12:20

14:00 — 14:40

16:40 — 17:00

18:30 — 18:45

Торгово-развлекательный центр «Секрет» ул. Гагарина, 65.