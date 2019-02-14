Гомельский дворцово-парковый ансамбль ищет трогательную историю любви

В областном центре накануне Дня святого Валентина объявили интернет-конкурс на лучшую историю любви или знакомства с хештегом #все_в_шоколаде, пишет городской журнал Белка.

Упоминание шоколада в хештеге не случайно — генеральным партнёром конкурса выступает ОАО «Спартак». Гомельские кондитеры ждут, что им покажут проявления чувств, любви, волнения, тревоги, эмоций, самопожертвования и безумного счастья. Если всё это было как-то связано со сладостями, или ваша жизнь — сплошное наслаждение, поделитесь этим с организаторами. Лав-стори может быть про вас или кого-то другого, реальной или наполовину придуманной, с картинками или просто текстом. Главное, она должна быть искренней и оригинальной.

Победители получат всеобщее признание и отличные призы. За первое место — сертификат на фотосъемку во дворце Румянцевых и Паскевичей. Призёрам вручат «единый билет+» на посещение объектов учреждения, включая выставку «Искусство шоколада». Двух финалистов определит «народное» голосование, а уже победителя — компетентное жюри конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо написать свою историю в комментарии под записью конкурса в группах Вконтакте, Instagram, Однокласники дворца в срок до 30 марта включительно.