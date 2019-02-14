В Гомеле руководство комбината школьного питания похитило продуктов на 23 тысячи долларов

Сотрудники ОБЭП Новобелицкого РОВД Гомеля раскрыли схему хищения продуктов питания, предназначенных для приготовления пищи в школьных столовых.

Уголовное дело по статье «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» возбуждено в отношении жителя областного центра, а также заведующей производством и товароведа КУП «Гомельский городской комбинат школьного питания». Все подозреваемые водворены в ИВС, сообщили в МВД РБ.

— У каждого фигуранта была своя роль. Заведующая столовой отправляла на склад комбината ежедневные заявки на продукты. При этом в документах она завышала количество учащихся. Таким образом образовывались излишки, которые товаровед предприятия оформляла «липовыми» накладными и оставляла на складе. Подложные документы подписывала заведующая, что позволяло соучастникам долгое время скрывать нарушения, — рассказал начальник ОБЭП Новобелицкого РОВД Павел Мыльников.

Похищенные крупы, мясо, сгущенное молоко, сахар, крабовые палочки и другое вывозил с территории предприятия знакомый товароведа.

В последующем товары сбывались по заниженным ценам. Предполагается, что возможными покупателями были индивидуальные предприниматели, в том числе из России. Большую часть выручки заведующая оставляла себе, а остальная сумма делилась между подельниками.

Преступная деятельность осуществлялась с апреля по декабрь прошлого года. За это время подозреваемые похитили товар на сумму свыше 46 тыс. рублей.

— Во время проверки мы выявили аналогичные схемы еще в 15 школах города с общим ущербом порядка 200 тыс. рублей. В ближайшее время все материалы будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки действиям нарушителей, — сказал Павел Мыльников.