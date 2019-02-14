Фотофакт: в Гомеле сносят довоенное здание на Фрунзе

На улице Фрунзе внезапно начали сносить конторское здание электростанции, построенное в межвоенный период.

Как сообщает паблик «Пошукі старога Гомеля», это последнее историческое здание на улице, если не считать еще одного, которое находится внутри территории ТЭЦ.





В «Пошуках» грустно отмечают, что в количество архитектурных потерь за последние 25 лет начинает напоминать потери, полученные городом во времена нацистской оккупации. Но то были нацисты, а это свои.









До октябрьского переворота улица носила название Свечной, в 1920-м была переименована в честь красноармейского военачальника Михаила Фрунзе. ТЭЦ-1, расположенная здесь, начала свою работу еще в 1923 году. В годы второй мировой была частично разрушена, но ее восстановили в послевоенные годы.